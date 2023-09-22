«Часики тикают»: в США напомнили Украине о надвигающейся проблеме Hill: ВСУ потеряют инициативу на передовой после ухудшения погоды

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наступление осенней погоды изменит ситуацию на Украине в пользу России, заявил обозреватель Hill Брэд Дресс. По его мнению, из-за дождливой и холодной погоды украинские операции замедлятся.

Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды, — подчеркнул журналист.

Похожую точку зрения в комментарии изданию высказал европейский эксперт Матье Булег, заявивший, что у ВСУ на решение целей контрнаступления есть лишь «ближайшие дни». По его мнению, затем инициатива перейдет к России.

Это положит конец ответственности Украины, и мяч окажется на стороне России, — считает аналитик.

Обозреватель Foreign Policy Джек Детч ранее предположил, что у ВСУ осталось шесть недель на ведение боевых действий. По его словам, дальше будет сезон непогоды, который помешает боям. Также проблемы возникнут и у поставляемых Вашингтоном Bradley, Abrams и Striker.

Ранее обозреватель Блез Мэлли заявил, что из-за провального контрнаступления ВСУ ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась. Он написал, что украинского лидера ждет холодный прием Республиканской партии в Вашингтоне. Журналист отметил, что представители партии грозятся не согласовать бюджет и остановить работу правительства в случае невыполнения целого ряда требований, в том числе отказа от «чистого чека» для Украины.