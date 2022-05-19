Цены на бензин в США вновь обновили рекорд Бензин в США подорожал до рекордных $4,589 за галлон

Фото Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Цена бензина на автозаправках в США установила очередной исторический рекорд, достигнув $4,589 за один галлон (3,785 литра), сообщает Американская автомобильная ассоциации, которая отслеживает расценки на более чем 60 тысячах АЗС в стране. Отмечается, что в прошлом году, цена находилась на уровне $3 за галлон.

По данным организации, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ) к утру 19 мая поднялась в США до $4,589 (ещё 18 мая эта цифра составляла $4,567). Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придётся отдать в среднем $6,061.

Повышение стоимости топлива в США происходит на фоне роста цен на нефть во всём мире. В субботу, 14 мая, согласно данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость одного галлона бензина достигла $4,452 ($3,785 за литр), установив четвёртый исторический рекорд за неделю.

Президент США Джо Байден ранее обвинил российского лидера Владимира Путина в высоких ценах на продукты и топливо в США. Он указал, что высокая инфляция в стране стала результатом военной операции России на Украине, а также пандемии коронавируса. Глава Белого дома отметил, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин. Он добавил, что власти способны справиться с этой проблемой, и заявил, что на Украине на складах находятся 20 миллионов тонн зерна. По словам Байдена, если получить доступ к этим ресурсам, то цены снизятся.