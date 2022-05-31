Цены на бензин в США снова обновили исторический максимум Цены на бензин в США снова обновили исторический максимум и достигли $4,622 за один галлон

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Средняя цена на бензин на автозаправках в США снова установила исторический максимум, в этот раз достигнув $4,622 за один галлон (3,785 литра), свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки более чем на 60 тыс. АЗС в Соединённых Штатах. Рост стоимости топлива в Соединенных Штатах продолжается с конца зимы, а в последние недели ценники регулярно бьют новые рекорды.

По данным ассоциации, средняя цена галлона бензина марки Regular к утру 31 мая стали выше $4,6. При этом в ряде штатов, включая Калифорнию, где цены на топливо самые высокие, придется отдать за галлон в среднем $6,165. Отмечается, что год назад средняя стоимость бензина на американских заправках не превышала $3 за галлон.

25 мая стало известно, что цены на бензин и дизельное топливо в Великобритании также достигли новых рекордных значений. На сегодняшний день стоимость литра неэтилированного бензина достигла отметки 170,35 пенса (около $1,25). Предыдущая же рекордно высокая цена была зафиксирована в марте и составляла 167,3 пенса.