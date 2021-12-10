Reuters: большинство заразившихся в США «омикроном» были полностью привиты

Большинство заразившихся «омикрон»-штаммом в США были полностью привиты от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на отчёт американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). У многих пациентов заболевание протекало в лёгкой форме, что может объясняться вакцинацией и тем, что некоторые уже переболели COVID-19.

Согласно исследованию, из 43 случаев заражения «омикроном» 34 человека были полностью вакцинированы, причём 14 из них получили ещё и бустерную дозу. Также отмечается, что новый штамм коронавируса был обнаружен у людей в возрасте от 18 до 39 лет, шестеро из которых ранее уже перенесли COVID-19.

Новый штамм коронавируса обнаружили в начале ноября. Первые заражения были зафиксированы в ЮАР и Ботсване, затем его выявили в Европе, Азии и США. В России «омикрон» обнаружили 6 декабря у двух туристов, прибывших их ЮАР.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российские туристы, у которых выявили новый штамм коронавируса, ранее были вакцинированы. Он также уточнил, что пациенты находятся в стационаре, их состояние оценивается как удовлетворительное. По мнению его заместителя Дениса Логунова, говорить о том, что «омикрон» лёгкий, безответственно. По его словам, он легко переносится людьми, у которых уже есть иммунитет, но неизвестно, в какой форме будут болеть другие категории пациентов, например пожилые люди.