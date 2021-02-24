CBS назвала приоритеты вице-президента США Харрис во внешней политике

https://static.news.ru/photo/d850712e-772d-11eb-bd38-96000091f725_660.jpg Камала Харрис Фото: Kevin Dietsch/Pool via CNP/Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис на международной арене намерена уделять внимание кибербезопасности и взаимодействию стран в области здравоохранения.

Об этом сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источники в Белом доме. Кроме того, вице-президенту предстоит заниматься борьбой с пандемией коронавируса, вопросами охраны здоровья матери и ребёнка, а также проблемами продовольственной безопасности.

Отмечается, что Харрис также хорошо разбирается в технических вопросах, которые связаны с мобильной связью пятого поколения.

Кроме того, источники телекомпании указали, что вице-президент собирается активно помогать президенту США Джо Байдену в выработке и претворении в жизнь внешнеполитического курса администрации Белого дома. Пока Харрис не имеет поручений на кураторство работы Вашингтона с властями какой-либо страны. При этом Байден, занимавший её пост при Бараке Обаме, фактически вёл американскую политику в отношении Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-президент США Камала Харрис планирует стать следующим американским президентом, поскольку она проявляет высокую активность во внешней политике. Такое предположение сделал журналист и сенатор Алексей Пушков. Он уверен, что её активность была полезна для Байдена во время президентской кампании, но после победы на выборах это может стать минусом.