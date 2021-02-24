CBS назвала приоритеты вице-президента США Харрис во внешней политике

Вице-президент США Камала Харрис на международной арене намерена уделять внимание кибербезопасности и взаимодействию стран в области здравоохранения.
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Отмечается, что Харрис также хорошо разбирается в технических вопросах, которые связаны с мобильной связью пятого поколения.
Кроме того, источники телекомпании указали, что вице-президент собирается активно помогать президенту США Джо Байдену в выработке и претворении в жизнь внешнеполитического курса администрации Белого дома. Пока Харрис не имеет поручений на кураторство работы Вашингтона с властями какой-либо страны. При этом Байден, занимавший её пост при Бараке Обаме, фактически вёл американскую политику в отношении Украины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-президент США Камала Харрис планирует стать следующим американским президентом, поскольку она проявляет высокую активность во внешней политике. Такое предположение сделал журналист и сенатор Алексей Пушков. Он уверен, что её активность была полезна для Байдена во время президентской кампании, но после победы на выборах это может стать минусом.