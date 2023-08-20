CBS: 62% республиканцев готовы проголосовать за Трампа

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на возрастающие юридические проблемы, бывший президент США Дональд Трамп с большим отрывом лидирует среди республиканских избирателей в рейтинге популярности кандидатов на президентские выборы 2024 года, сообщил телеканал CBS со ссылкой на опрос, проведенный в сотрудничестве с социологической службой YouGov. Согласно опросу, 62% республиканцев готовы поддержать бывшего главу Белого дома на праймериз, несмотря на то, что против него выдвинуты четыре пакета уголовных обвинений.

Самому близкому сопернику Трампа, губернатору штата Флорида Рону Десантису, удалось набрать лишь 16% поддержки среди республиканцев. Популярность остальных потенциальных кандидатов, включая бывшего вице-президента Майка Пенса, оценивается однозначными цифрами.

Опрос также выявил, что 91% респондентов хотят, чтобы кандидаты фокусировались на доказательствах своей пригодности для выполнения президентских обязанностей, и лишь 9% предпочитают избирательные кампании, сосредоточенные на критике Трампа.

Победителя праймериз от Республиканской партии ждет борьба за пост президента США против кандидата от Демократической партии. Опрос проводился с 16 по 18 августа среди 2061 взрослых граждан США, в том числе 538 вероятных участников республиканских праймериз.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам. По его словам, администрация действующего американского главы Джо Байдена превращает США в страну третьего мира. Прокуратура обязала Трампа явиться в суд не позднее 25 августа для предъявления обвинений в рамках четвертого дела. Помимо этого жюри присяжных согласовало ордер на арест бывшего президента США и других фигурантов дела.