Царнаев потребовал от властей США $250 тысяч из-за дискриминации в тюрьме

https://static.news.ru/photo/84d2564a-51c4-11eb-b826-fa163e074e61_660.jpg Джохар Царнаев Фото: U.S. Attorney

Приговорённый к пожизненному лишению свободы в США бостонский террорист Джохар Царнаев подал судебный иск к властям США. По его словам, условия содержания в тюрьме являются чрезмерно строгими, кроме того, он подвергается дискриминации со стороны сотрудников учреждения.

Царнаев требует от федеральных властей компенсации в размере $250 тысяч. Судья пока не принял иск к рассмотрению, так как осуждённый не предоставил все необходимые документы и не оплатил госпошлину в размере около $400, сообщает издание Boston Herald.

По словам Царнаева, в тюрьме он подвергается дискриминации. Сотрудники учреждения отобрали у него кепку и бандану, а также слишком редко разрешают пользоваться душем. Царнаев обращает внимание, что такие условия содержания отрицательно сказываются на его физическом и психическом состоянии.

Он содержится в тюрьме максимально строгого режима в городе Флоренс (штат Колорадо), где многие заключённые отбывают срок за преступления террористической направленности. Арестантам запрещено здесь контактировать между собой, связь с внешним миром также почти отсутствует.

8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным в участии в подготовке террористического акта, который произошёл двумя годами ранее в центре Бостона во время ежегодного марафона. В результате двух взрывов погибли три человека, более 260 получили ранения. Старший брат Джохара Тамерлан, которого следствие считает организатором теракта, был убит при задержании.

Изначально Царнаев был приговорён к смертной казни, но в июле 2020 года апелляционный суд 1-го округа США отменил смертный приговор и заменил его на пожизненное заключение.

Как сообщал NEWS.ru, в Нэшвиле 25 декабря взорвался фургон. В результате действий неизвестных злоумышленников пострадали три человека. Полиция США установила личность человека, который может быть причастен к инциденту. По предварительной версии, он погиб во время взрыва, его мотивы устанавливаются.