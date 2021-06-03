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Бывшую чиновницу в США отправили в тюрьму за разглашение данных о России

08:12, 04 июня 2021
Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чиновница американского Минфина Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс была осуждена на шесть месяцев тюрьмы за разглашение в СМИ информации о российском посольстве и других конфиденциальных данных. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс, бывший старший советник в управлении по реализации законодательства в области финансовых преступлений при министерстве финансов, была приговорена к шести месяцам в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие докладов о подозрительной активности и другой конфиденциальной информации, — указано на сайте министерства.

Федеральный прокурор в Нью-Йорке Одри Стросс заявила, что чиновница осуждена за злоупотребления полномочиями. По её словам, женщина не оправдала доверия и нарушила закон, преследуя свои интересы.

Сообщалось, что американка поделилась со СМИ информацией о работе российского посольства, о Поле Манафорте, Марии Бутиной, фирме Prevezon Alexander и Ричарде Гейтсе.

Пол Манафорт — бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа. Он был осуждён за нарушения финансового характера, а затем помилован Трампом. Ричарад Гейтс был его бывшим сотрудником, он давал показания против своего шефа. Prevezon Alexander — кипрская фирма, занимающаяся недвижимостью, власти США вели расследование в отношении неё, компания был связана с Россией. Мария Бутина — россиянка, осуждённая в США за сговор с целью работы на правительство России, она вернулась на родину 26 октября 2019 года.

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