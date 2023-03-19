Бывший вице-президент США пристыдил прокурора за преследование Трампа Бывший вице-президент США Пенс счел преследование Трампа политически мотивированным

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Дональд Трамп

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил ABC News, что судебное разбирательство в отношении экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа похоже на политически мотивированное преследование. Пенс признался, что поражен тем, что на фоне волны преступности в Нью-Йорке окружной прокурор Манхэттена решил предъявить обвинения Трампу. Пенс также подчеркнул, что потенциальные протесты из-за возможного ареста Трампа должны быть исключительно мирными.

Факт того, что окружной прокурор Манхэттена считает обвинение президенту Трампу своим главным приоритетом, думаю, говорит вам все, что нужно знать о радикальных левых в нашей стране. Это похоже на политически мотивированное судебное преследование, — сказал Пенс.

Он также коснулся темы Украины и заявил, что поддерживать ее крайне важно, несмотря на предложение самого Трампа прекратить огонь.

Прокуратура округа Нью-Йорк проводит разбирательство о махинациях с финансовой отчетностью Trump Organization, предположительно, связанных с выплатой бывшей порноактрисе за молчание о ее связи с Трампом. Сам республиканец ранее заявил, что 21 марта его могут арестовать в связи с этим расследованием. Бывший лидер США призвал своих сторонников к уличным протестам.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее выразил надежду, что если в США начнутся протесты из-за ареста Трампа, то они будут мирными. Но пока власти не наблюдают никаких предпосылок к беспорядкам, добавил Кирби.