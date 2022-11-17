Бывший вице-президент США Пенс не стал поддерживать Трампа Бывший вице-президент США Пенс: у американцев есть лучшие варианты, чем Трамп

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Майк Пенс

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что у американцев есть лучшие варианты, чем экс-лидер страны Дональд Трамп, в тандеме с которым он работал. Политик в эфире телеканала CNN не исключил, что сам может пойти на выборы.

Я думаю, что Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов, — подчеркнул Пенс.

Политик добавил, что у республиканцев есть «более оптимальный выбор», чем Трамп. При он допустил, что может сыграть роль кандидата в президенты от республиканцев.

Ранее Дональд Трамп подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной избирательной комиссии, он датирован 15 ноября 2022 года.