Бывший вице-президент США оценил предъявленные Трампу обвинения Бывший вице-президент США Пенс назвал важным напоминанием обвинения, предъявленные Трампу

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Бывший вице-президент США Майк Пенс

Человек, пренебрегающий конституцией, не имеет права занимать должность президента Соединенных Штатов, написал у себя в Twitter (X) бывший вице-президент США Майк Пенс после новостей о предъявленных Дональду Трампу обвинениях. По его словам, однажды экс-глава Белого дома поставил его перед выбором.

Сегодняшнее обвинение служит важным напоминанием: любой, кто ставит себя выше конституции, никогда не должен быть президентом Соединенных Штатов. Наша страна важнее, чем один человек. Наша конституция важнее, чем карьера любого человека. 6 января 2021 года бывший президент Трамп потребовал, чтобы я выбирал между ним и конституцией. Я выбрал конституцию, и всегда буду выбирать ее, — написал Пенс.

Пенс, решивший участвовать в выборах 2024 года, подчеркнул, что в случае его победы он «не уступит ни шагу в обеспечении безопасности Америки», и обещает делать это «в рамках присяги на конституцию».

Ранее стало известно, что большое жюри южного округа штата Флорида выдвинуло новый пункт обвинения Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. К обвинительному заключению добавился пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США». Экс-президент США отказался признавать свою вину. Он заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена пытается вмешаться в выборы, которые состоятся в следующем году.