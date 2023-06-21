Бывший ведущий Fox News Карлсон назвал сына Байдена иноагентом

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил в Twitter, что сын президента США Джо Байдена Хантер заслуживает статус иностранного агента, так как «годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям» с ведома ФБР. По словам журналиста, Хантер Байден неоднократно нарушал «Акт о регистрации иностранных агентов» США (FARA). Карлсон отметил, что сын президента предлагал свои услуги Китаю, Украине и другим странам.

Если бы система правосудия была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA. Хантер Байден был иностранным агентом, он никогда им не регистрировался, — сказал Карлсон.

Он добавил, что для Вашингтона запросы украинского правительства важнее «потребностей американских избирателей». Журналист выразил уверенность в том, что ФБР никогда не станет расследовать деятельность Хантера Байдена.

Ранее республиканцы, получившие большинство в палате представителей, заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал действующий президент США Джо Байден вместе со своим сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в развитии «давно развенчанных теорий заговора».