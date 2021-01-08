Бывший супруг Бритни Спирс поучаствовал в беспорядках в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/9b75d1fc-51b4-11eb-b895-fa163e074e61_660.jpg Джейсон Александр Фото: Jason Alexander/facebook.com

Бывший супруг американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александр, который был мужем исполнительницы на протяжении 55 часов, поучаствовал в митингах в поддержку президента США Дональда Трампа, которые прошли возле Капитолия в Вашингтоне.

На своей официальной странице в социальной сети мужчина опубликовал селфи в шапке «Trump 45». Неизвестно, принимал ли Александр непосредственное участие в беспорядках, учинённых в американской столице сторонниками политика, передаёт Insider.

Ранее экс-супруг Спирс был замечен на других массовых мероприятиях. Год назад он присутствовал на митинге против опеки над певицей #FreeBritney. Тогда собравшиеся протестовали против решения, согласно которому Спирс не может самостоятельно контролировать свои средства и принимать решения.

6 января в районе Капитолийского холма в Вашингтоне начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пришли к зданию конгресса и ворвались в него, когда парламент собирался объявить официальные результаты президентских выборов.

В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы. Несколько человек погибли.

Как ранее писал NEWS.ru, бизнесмен и изобретатель из США, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей официальной странице в социальной сети высмеял беспорядки на территории Вашингтона, закончившиеся штурмом Капитолия.