Бывший сотрудник Госдепа назвал «самоубийством» поставки оружия Киеву Экс-сотрудник Госдепа Хью де Сантис: поставки оружия Киеву могут оказаться «самоубийством»

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Сотрудник Госдепартамента США во времена администрации Рональда Рейгана Хью де Сантис заявил, что поставки Киеву более смертоносных вооружений могут оказаться «самоубийством», поскольку не исключают ответа со стороны России. Странам НАТО следует ограничить поставки Украине военной помощи, используя это как рычаг, чтобы принудить Киев к переговорам с Москвой, отметил он в статье, опубликованной журналом National Interest.

Обеспечив защиту Украины, США и их союзники должны убедить Киев положить конец войне, используя в качестве рычага давления ограничения на поставки новой военной помощи, — считает экс-сотрудник Госдепа.

Он считает маловероятной победу Украины и называет переговоры реалистичной целью.

Чтобы её достичь, [президент Украины] Владимир Зеленский и его союзники в Восточной Европе и странах Балтии должны согласиться с тем, что Украина станет нейтральным государством и уступит России Донбасс в лице Донецкой и Луганской областей, а также Крым, — уверен экс-сотрудник Госдепа.

На Западе не должны относиться к России как к «государству-изгою», поскольку такое отношение ни в дипломатическом, ни в военном плане не назовёшь продуктивным, добавил де Сантис.

Ранее стало известно, что глава украинской делегации на переговорах с Москвой Давид Арахамия заявил: Украина намерена сначала укрепить свой боевой потенциал на земле с помощью нового вооружения, поставляемого ей странами Запада, и только после этого вернуться за стол переговоров с Россией. Он подчеркнул, что украинские войска уже готовы использовать полученное вооружение.