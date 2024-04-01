В Белом доме заметили блуждающий призрак убитого президента Экс секретный агент из США Пампурас рассказала, что в Белом доме есть привидения

Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Авраам Линкольн

В Белом доме водятся привидения, в том числе призрак Авраама Линкольна, заявила бывший секретный агент из США Эви Пампурас в интервью подкастеру Майку Ритланду. Женщина работала в личной охране 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

По словам агента, в самом начале службы местный персонал предупредил ее, что по ночам она может столкнуться с призраками. Например, ей сообщили о призраке Линкольна и странном звоне ключей в одном из коридоров резиденции. Пампурас утверждает, что слышала его. Женщина отметила, что также слышала звуки шагов и голоса.

Пампурас призналась, что никогда не обсуждала свои столкновения с привидениями с коллегами из-за страха «потерять работу». При этом она считает, что в какой-то степени ощущение «жути» объясняется весом истории Белого дома.

Были случаи, когда мы дежурили на государственном этаже по ночам. Там есть фотография Кеннеди, где он смотрит вниз, — были моменты, когда я проходила мимо и ощущала озноб. Там очень тихо, это музей. Он огромный, так что бывают моменты, когда вы испытываете нечто мощное и необъяснимое, — рассказала бывший агент.

В прошлом автор романа «Князь мира сего» американский писатель-конспиролог Григорий Климов придумал 13-й отдел Главного управления НКВД СССР «по делам нечистой силы». В 2019 году журнал Минобороны опубликовал статью о том, как российские военные якобы используют боевую парапсихологию при допросе пленных. С помощью нее они могут подслушивать радиопереговоры противника и читать на незнакомых языках документы из закрытых сейфов. Ученые называют это откровенным шарлатанством.