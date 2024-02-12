Бывший разведчик предрек США поражение не только на Украине Риттер: США ждет стратегическое поражение на Украине и Ближнем Востоке

Россия добивается целей спецоперации на Украине, и США ничего не могут с этим сделать, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Соединенные Штаты терпят стратегическое поражение не только на Украине, но и на Ближнем Востоке. При этом запасного плана на такой случай у Вашингтона нет, считает аналитик.

Россия побеждает и будет побеждать на Украине. Соединенные Штаты ничего не могут сделать, чтобы остановить это, — сказал Риттер.

Раннее Риттер заявил, что западные союзники Киева начали осознавать неспособность Украины победить в противостоянии с Россией. По его словам, стране придется пойти на переговоры с Москвой и признать потерю части территорий. Именно такую позицию начинают озвучивать партнеры Украины, отметил бывший разведчик.

При этом, считает он, нормализация отношений с Россией является главным приоритетом для Вашингтона. По его словам, Украина не находится в сфере интересов США, у нее нулевое стратегическое значение как для Вашингтона, так и для НАТО.

Между тем, экс-президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы Вашингтон перестал «раздавать деньги» другим государствам на безвозмездной основе. Политик уверен, что если и помогать Украине и Израилю, то только исключительно в формате займов.