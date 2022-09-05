Бывший работник ЦРУ призвал США к компромиссу с Россией на Украине

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США придется пойти на компромисс в украинском кризисе, чтобы не выбирать между эскалацией конфликта с Россией и испытанием на выносливость, в котором Штаты могут проиграть, предположил в статье для The Hill бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб. По его мнению, окно возможностей для США на Украине стремительно сужается и изменить ситуацию за счет экономических или милитаристских мер не получится.

Биб напомнил, что экономические санкции привели к росту цен на бензин и продукты в Америке, а Европа сталкивается с перспективой холодной зимы и значительными перебоями в работе ключевых отраслей. Кроме того, политики сделали огромную ошибку, отказавшись от попыток продемонстрировать гражданам России какие-либо намеки на возможное улучшение отношений. Единственным выходом из сложившейся ситуации автор считает налаживание компромисса.

Пока мы не хотим идти к компромиссному урегулированию, <…> мы стоим перед выбором между эскалацией нашего участия и состязанием на выносливость, в котором у России шансов больше. И ни один из этих вариантов не закончится хорошо ни для Украины, ни для Соединенных Штатов, — подытожил автор.

Ранее политолог Владимир Можегов заявил, что после отъезда посла США в России Джона Салливана отношения Соединенных Штатов и России рискуют оказаться полностью замороженными. Он предположил, что нового главу американской дипмиссии в Москве назначат после промежуточных выборов в США в ноябре, если республиканцы получат большинство в конгрессе. По его мнению, новый посол США в России должен понимать руководство РФ и уметь наладить отношения непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным, но при демократах это фактически невозможно в отсутствие каких-либо точек соприкосновения.