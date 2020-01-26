Бывший президент США Барак Обама назвал действующего американского лидера Дональда Трампа «фашистом». Об этом
Портал выяснил, что во время президентской гонки в 2016 году Барак Обама в телефонном разговоре с сенатором Тимом Кейном назвал Дональда Трампа «фашистом».
Об этом сообщил Тим Кейн в документальном фильме о сопернице американского лидера Хиллари Клинтон.
Отмечается, что Барак Обама по телефону попросил Тима Кейна «держать фашиста подальше от Белого дома».
Портал подчёркивает, что Обама позволял себе и раньше выпады в сторону Трампа, но никогда они не были такими острыми.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) начнёт расследование фактов захвата государственной власти в стране в 2014 году. В материалах дела присутствуют имена экс-президента Петра Порошенко, бывшего американского лидера Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
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