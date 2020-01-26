https://static.news.ru/photo/9f71130a-3ff1-11ea-93a1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Барак Обама Фото: Vincenzo Livieri/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Бывший президент США Барак Обама назвал действующего американского лидера Дональда Трампа «фашистом». Об этом сообщил сайт NBC News.

Портал выяснил, что во время президентской гонки в 2016 году Барак Обама в телефонном разговоре с сенатором Тимом Кейном назвал Дональда Трампа «фашистом».

Об этом сообщил Тим Кейн в документальном фильме о сопернице американского лидера Хиллари Клинтон.

Отмечается, что Барак Обама по телефону попросил Тима Кейна «держать фашиста подальше от Белого дома».

Портал подчёркивает, что Обама позволял себе и раньше выпады в сторону Трампа, но никогда они не были такими острыми.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) начнёт расследование фактов захвата государственной власти в стране в 2014 году. В материалах дела присутствуют имена экс-президента Петра Порошенко, бывшего американского лидера Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.