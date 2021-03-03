Бывший посол США рассказал о «жёстком» подходе Байдена к Украине

https://static.news.ru/photo/c7711cf4-7b3b-11e9-beb3-fa163e074e61_660.jpg

В жёсткой форме, но с хорошими намерениями готов подталкивать Украину к реформам действующий президент США Джо Байден. Об этом заявил экс-посол Вашингтона в Киеве Стивен Пайфер.

Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жёсткой форме с хорошими намерениями — для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал, — приводит слова бывшего посла агентство «Укринформ».

Пайфер отмечает, что на Западе, как и на Украине, имеет место определённого рода беспокойство в связи с тем, что реформы в стране за последний год замедлились и возникли паузы в программе кредитования от МВФ.

По мнению дипломата, толчки к реформам в любом случае принесут пользу Украине, даже если приветствовать давление из Вашингтона будут не все. При этом Киеву следует воспользоваться возможностями, чтобы консолидировать реформы и принять реальные меры для сдерживания коррупции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден продлил на год санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на юго-востоке Украины.