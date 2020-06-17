Бывший полицейский может сесть пожизненно за убийство темнокожего Брукса

https://static.news.ru/photo/ba334e5a-b0db-11ea-8b8b-fa163e074e61_660.jpg Гаррет Ролф и Рейшард Брукс, момент задержания Фото: Atlanta Police Department/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший полицейский может получить пожизненное тюремное заключение без права освобождения или смертной казни за гибель темнокожего Рейшарда Брукса в Атланте в США. Власти Джорджии предъявят Гаррету Ролфу обвинения в убийстве и ряде других преступлений.

Такое заявление сделал прокурор округа Фултон Пол Говард, выступление которого транслировали центральные телеканалы. Ролф убил Брукса при задержании. И теперь бывшего полицейского собираются обвинить в убийстве «при совершении другого преступления» — нападения на темнокожего.

Ролфа ждёт самое суровое наказание, если суд признает его виновным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава полиции города Атланта в США Эрика Шилдс подала в отставку после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса вследствие действий полицейских. Брукс 12 июня был ранен полицейским в ногу и скончался в больнице после операции. Стражи правопорядка обнаружили его, выехав по жалобе на спящего в автомобиле у ресторана быстрого питания человека.