Бывший полицейский может сесть пожизненно за убийство темнокожего Брукса

Бывший полицейский может получить пожизненное тюремное заключение без права освобождения или смертной казни за гибель темнокожего Рейшарда Брукса в Атланте в США. Власти Джорджии предъявят Гаррету Ролфу обвинения в убийстве и ряде других преступлений.
Такое заявление сделал прокурор округа Фултон Пол Говард, выступление которого
Ролфа ждёт самое суровое наказание, если суд признает его виновным.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава полиции города Атланта в США Эрика Шилдс подала в отставку после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса вследствие действий полицейских. Брукс 12 июня был ранен полицейским в ногу и скончался в больнице после операции. Стражи правопорядка обнаружили его, выехав по жалобе на спящего в автомобиле у ресторана быстрого питания человека.
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