Ставший антипрививочником экс-офицер ЦРУ умер от коронавируса

Бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил, ставший сторонником идей антивакцинации, умер от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

В момент смерти Стил находился в штате Флорида, куда приехал в рамках тура в поддержку движения против вакцинации от коронавируса. Он заявлял, что одним из первых назвал пандемию мистификацией, и отказывался делать прививку даже после того, как тесты показали наличие у него заболевания. В своём последнем посте в Twitter он заявил, что намерен выздороветь за несколько выходных дней. 29 августа его друг и коллега по продвижению теорий заговора Марк Тасси сообщил о смерти Стила в своём Instagram.

Роберт умер, и это очень подозрительно, — заявил Тасси.

Он предположил, что болезнь Стила могла быть связана с его турне, а сам он стал жертвой «атаки» со стороны участников некоего заговора, вознамерившихся подорвать деятельность республиканского губернатора Рона ДеСантиса. Доказательств этому Тасси не привёл.