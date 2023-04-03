Бывший наемник из США заявил о перепродаже оружия ВСУ Бывший наемник из США рассказал, как западное оружие с Украины попадает к преступникам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший американский наемник Джон Макинтайр, ранее служивший в украинском батальоне, заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) продают полученное от США вооружение преступникам. В интервью Первому каналу он подчеркнул, что на Украине распространено воровство, а многие офицеры имеют дорогие автомобили.

Схема такая: как только оружие приходит на Украину, поставщик делает об этом отметку. Потом, по идее, оно должно распределяться по подразделениям. Но в процессе перевозки теряется — так американские пистолеты, пулеметы и «Джавелины» оказываются в руках организованной преступности, — заявил Джон Макинтайр.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что военная техника, поставляемая Киеву странами Запада во главе с США, впоследствии окажется на черном рынке. Аналитик отметил, что эта проблема встанет еще острее после завершения боевых действий. По его мнению, «наследие» украинского конфликта будет преследовать Европу и мир еще многие годы, если не десятки лет.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что в его стране государственность представляет собой «постсоветскую коррупционную машину», которая долгое время стояла на месте, «покрываясь ржавчиной». По его мнению, «тектонические сдвиги» в системе вертикали начали происходить только спустя год после начала спецоперации.