Бывший морпех США рассказал об удивительной решимости российских солдат Бывший морпех США заявил об удивлении Запада решимостью российских солдат

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

Страны Запада оказались удивлены решимостью военнослужащих Вооруженных сил России, заявил бывший морпех армии США Брайан Берлетик в интервью главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю. По его словам, у НАТО есть плохая привычка недооценивать российских солдат, которую они повторяют на протяжении всего противостояния. Бывший морпех считает, что решимость россиян обусловлена тем, что для них победа в СВО экзистенциально важна.

У Запада есть очень плохая привычка, и они повторяли ее на протяжении всего этого противостояния с Россией и даже до него, — они недооценили решимость русских. Их удивило, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, — рассказал Берлетик.

Гость Гэллоуэя также отметил, что военные ВС РФ не только эффективно держат оборону, но и успешно уничтожают украинские подразделения, прошедшие подготовку в лагерях НАТО. По его словам, в странах Запада ожидали, что обученные солдаты ВСУ с легкостью одолеют российскую армию.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают подразделения к Артемовску с целью прорвать российскую оборону и взять город. По его мнению, Киеву нужно достичь значительных достижений на фронте. Однако украинские войска могут столкнуться с ожесточенным сопротивлением, так как линия обороны армии России отличается особой прочностью.