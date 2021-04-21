Бывший координатор Госдепа рассказал, как уничтожить «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/b8b2348a-a331-11eb-b347-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» является плохим проектом, так как в результате он расколет европейский энергетический рынок и даст возможность российскому президенту Владимиру Путину продавать газ Германии в обход Украины и Польши. Такое мнение в разговоре с журналистами Gazeta Wyborcza высказал бывший главный координатор санкционной политики Госдепа, экс-посол США в Польше Дэниел Фрид. По его словам, он знает способ уничтожить газопровод.

Фрид подчеркнул, что для этого американское правительство могло бы воспользоваться санкционным «оружием».

Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций? Нет, потому что этот проект вреден. Есть ли другой вариант? — задался вопросом экс-координатор Госдепа.

Ему, по собственному признанию, приходилось слышать, будто бы власти ФРГ размышляли над этой темой. Фрид заявил, что Германия не должна договариваться с официальной Москвой в обход Польши, Украины и других стран. По словам бывшего посла, нет уверенности в том, что российское энергетическое влияние в Европе можно ослабить при использовании СПГ, дополнительно энергетической или газовой инфраструктуры. Однако, если бы Германия обратилась с тем или иным предложением к Польше, другим европейцам или к США, его следовало бы рассмотреть.

Немецкое руководство, скажем честно, совершило ошибку, но, будучи американцем, я понимаю, что значит совершить ошибку, находясь у власти, — цитирует экс-посла издание.

Фрид добавил, что сейчас Москва, а не Берлин является «источником агрессии и опасности для всех». Также он подчеркнул, что Варшаве нужно сотрудничать с Берлином, и призвал рассмотреть это предложение.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

Как ранее стало известно, президент Соединённых Штатов Джо Байден отказался от жёстких мер в отношении газопровода «Северный поток — 2» из-за нежелания портить отношения с Германией. Такое мнение высказал профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) и эксперт клуба «Валдай» Алан Кафруни.