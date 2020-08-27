Бывший госсекретарь США и его жена заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/910b08d4-e875-11ea-a519-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Бейкер Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Врачи диагностировали у бывшего государственного секретаря США Джеймса Бейкера, при котором пала Берлинская стена и произошёл распад СССР, и его супруги коронавирус.

О заражении 90-летнего политика и его жены сообщил нынешний глава внешнеполитического ведомства Майк Помпео, также полежав им скорейшего выздоровления.

В свою очередь, помощник Бейкера Джон Уильямс сообщил, что супругов не выглядят так, будто их необходимо госпитализировать. Он добавил, что сейчас политик с супругой находятся в своём доме в Хьюстоне.

И хотя оба испытывали симптомы, Джеймс Бейкер мог делать офисную работу из дома, а Сьюзен Бейкер чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы готовить, — отметил Уильямс.

По его словам, несмотря на это, политик рассказал, что чувствует себя «паршиво», передаёт CNN.

Бейкер занимал пост госсекретаря Соединённых Штатов с 1989 по 1992 года, когда президентом был избран Джош Буш-старший. В прошлом он был ключевой фигурой в формировании коалиции из десятков стран, которые присоединились к американской стороне во время оккупации Ираком Кувейта.

В настоящее время он является почётным председателем Института государственной политики и старшим партнёром юридической фирмы Baker Botts.

Как писал NEWS.ru, ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что большое количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США обусловлено высокой мобильностью населения, а также плохими карантинными мерами.