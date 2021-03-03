Бывший главный врач Белого дома оскорблял коллег и пил во время работы

Депутат палаты представителей США от Республиканской партии Ронни Джексон, занимавший должность главного врача Белого дома, оскорблял коллег, употреблял алкоголь и снотворное, будучи на рабочем месте. Об этом говорится в докладе специального инспектора Пентагона.
Всего инспектор опросил 78 человек, которые взаимодействовали с Джексоном. Оказалось, что бывший главный врач американских лидеров Дональда Трампа и Барака Обамы унижал, обзывал и кричал на подчинённых. Когда доктор присутствовал на встречах президента с кем-либо, то нарушал протокол работы, пил, а во время долгих перелётов принимал снотворное. Как
Ронни Джексон опровергает все обвинения. Политик не стал выступать против Дональда Трампа вместе с некоторыми другими республиканцами и теперь уверен, что против него отрабатывают политический заказ.
Как писал NEWS.ru, бывший глава Белого дома Дональд Трамп впервые после ухода с поста президента выступил с публичной речью на консервативной конференции CPAC в Орландо. Обращаясь к сторонникам, он заверил, что будет сражаться с ними бок о бок. Политик обвинил Демократическую партию в развязывании «исторической борьбы» с республиканцами. По мнению Трампа, в этом также виноваты «фейковые СМИ».