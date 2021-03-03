Бывший главный врач Белого дома оскорблял коллег и пил во время работы

https://static.news.ru/photo/f5ec24b2-7c3c-11eb-bdd7-96000091f725_660.jpg Ронни Джексон Фото: Ron Sachs/Ron Sachs - CNP/Global Look Press

Депутат палаты представителей США от Республиканской партии Ронни Джексон, занимавший должность главного врача Белого дома, оскорблял коллег, употреблял алкоголь и снотворное, будучи на рабочем месте. Об этом говорится в докладе специального инспектора Пентагона.

Всего инспектор опросил 78 человек, которые взаимодействовали с Джексоном. Оказалось, что бывший главный врач американских лидеров Дональда Трампа и Барака Обамы унижал, обзывал и кричал на подчинённых. Когда доктор присутствовал на встречах президента с кем-либо, то нарушал протокол работы, пил, а во время долгих перелётов принимал снотворное. Как сообщает Axios, информация о нарушениях получена от источников и из официальных документов.

Ронни Джексон опровергает все обвинения. Политик не стал выступать против Дональда Трампа вместе с некоторыми другими республиканцами и теперь уверен, что против него отрабатывают политический заказ.

Как писал NEWS.ru, бывший глава Белого дома Дональд Трамп впервые после ухода с поста президента выступил с публичной речью на консервативной конференции CPAC в Орландо. Обращаясь к сторонникам, он заверил, что будет сражаться с ними бок о бок. Политик обвинил Демократическую партию в развязывании «исторической борьбы» с республиканцами. По мнению Трампа, в этом также виноваты «фейковые СМИ».