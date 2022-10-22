Бывший депутат от КПРФ получил убежище в США Экс-депутат от КПРФ Каменщиков сообщил о получении политического убежища в США

Бывший депутат городской думы Владивостока от КПРФ Виктор Каменщиков получил политическое убежище в США, об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Ранее политик высказывался против военных действий со стороны России на территории Украины. По его словам, в настоящий момент он находится во Флориде, штат Майами.

Я жив. Так уж получается, что в тюрьме, в т.ч. и в Америке, в тюрьме нет интернета. Так что я ничего и не писал. Что ж. Я на свободе, получил убежище и теперь могу быть полноправным членом американского общества, — написал Каменщиков.

В американской тюрьме бывший депутат находился в связи с незаконным пересечением границы Мексики и США, об этом ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на источник.

Каменщиков является действующим депутатом законодательного органа краевого центра, хотя его заседания пропускает с конца февраля, уточнили агентству в гордуме Владивостока. В те дни депутат выступил против спецоперации России на Украине. Тогда же он покинул ряды членов КПРФ, заявили агентству в краевом отделении партии.

Ранее стало известно, что гражданка Китая во время прогулки на теплоходе спрыгнула в реку Амур и вплавь пересекла границу с Россией, чтобы устроиться на работу. 23-летнюю нарушительницу нашли сотрудники регионального пограничного управления ФСБ России. Ей грозит до двух лет тюремного заключения за незаконное пересечение границы.