Бывший адвокат Трампа покидает тюрьму раньше срока

Майкл Коэн, работавший адвокатом президента США Дональда Трампа, из-за коронавируса покидает одну из самых уютных тюрем страны в Отисвилле. Оставшийся срок заключения он проведёт под домашним арестом.
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Судейское решение об освобождении экс-адвокат Трампа получил 16 апреля, но затем оно было отменено по неназванной причине, а Коэн оказался на двухнедельном карантине после заражения охранников тюрьмы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп рассказал об отказе помиловать своего бывшего адвоката. При этом Майкл Коэн неоднократно заявлял об обратном. Глава Белого дома назвал заключённого тюрьмы Отисвилля не только плохим юристом, но и жуликом, вравшим под присягой.
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