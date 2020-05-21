Бывший адвокат Трампа покидает тюрьму раньше срока

https://static.news.ru/photo/151c8378-9b0f-11ea-bcb1-fa163e074e61_660.jpg Майкл Коэн Фото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Майкл Коэн, работавший адвокатом президента США Дональда Трампа, из-за коронавируса покидает одну из самых уютных тюрем страны в Отисвилле. Оставшийся срок заключения он проведёт под домашним арестом.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. Собеседник издания отметил, что стены тюрьмы Коэн покинет 21 мая, хотя должен был выйти на свободу в ноябре 2021 года.

Судейское решение об освобождении экс-адвокат Трампа получил 16 апреля, но затем оно было отменено по неназванной причине, а Коэн оказался на двухнедельном карантине после заражения охранников тюрьмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп рассказал об отказе помиловать своего бывшего адвоката. При этом Майкл Коэн неоднократно заявлял об обратном. Глава Белого дома назвал заключённого тюрьмы Отисвилля не только плохим юристом, но и жуликом, вравшим под присягой.