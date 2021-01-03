Бывшие министры обороны США призвали военных не вступать в споры о выборах

https://static.news.ru/photo/0678c64c-4e47-11eb-8ad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Десять ныне живущих бывших глав Пентагона призвали военных не вмешиваться в споры вокруг президентских выборов в США. Они считают, что военные должны поспособствовать передаче власти Джо Байдену и его команде.

Бывшие министры обороны написали открытое письмо, которое опубликовало издание Washington Post.

Наши выборы состоялись. Проведены пересчёты и проверки. Соответствующие жалобы рассмотрели суды. Губернаторы подтвердили результаты. И проголосовала коллегия выборщиков. Время ставить под сомнение результаты прошло, — уверены экс-министры.

По их мнению, попытки привлечь вооружённые силы США к разрешению выборных споров, приведут «на опасную, противозаконную и неконституционную территорию».

Возможные приказы о привлечении военных могут обернуться уголовным наказаниям для должностных лиц, которые решаться на это, отметили бывшие руководители оборонного ведомства. Они добавили, что в министерстве обороны следует обеспечить «полный и прозрачный» процесс транзита власти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители Пентагона втайне от действующего главы государства Дональда Трампа обсуждают план действий на случай решения президента ввести военное положение до инаугурации 20 января Джо Байдена, утверждают журналисты. По данным источников, командование ВС США детально обсуждает конкретные шаги, которые необходимо будет предпринять в случае, если поступит приказ ввести в столицу регулярные войска.