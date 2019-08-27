Прокуратура американского штата Калифорния предъявила обвинение экс-сотруднику компании Google Энтони Левандовски в краже технологии, составляющей коммерческую тайну. По данным следствия, мужчина перепродал информацию Uber.
Предполагаемый преступник участвовал в основании автомобильного подразделения Google, говорится на
Во время увольнения Левандовски скопировал 14 тысяч файлов из систем компании. После этого он основал свою компанию Otto, затем продав её Uber. В результате он стал сотрудником нового владельца.
В результате возможному правонарушителю грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс.
Ранее News.ru писал, что власти США ведут уголовное расследование против Huawei. Китайскую корпорацию заподозрили в похищении коммерческих секретов у деловых партнёров США.