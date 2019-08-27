https://static.news.ru/photo/ec17ef6a-c90b-11e9-8f78-fa163e074e61_660.jpg Фото: RICHARD B. LEVINE/www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Прокуратура американского штата Калифорния предъявила обвинение экс-сотруднику компании Google Энтони Левандовски в краже технологии, составляющей коммерческую тайну. По данным следствия, мужчина перепродал информацию Uber.

Предполагаемый преступник участвовал в основании автомобильного подразделения Google, говорится на сайте ведомства. Он также создавал лазерный радар, который должен был использоваться в беспилотных машинах.

Во время увольнения Левандовски скопировал 14 тысяч файлов из систем компании. После этого он основал свою компанию Otto, затем продав её Uber. В результате он стал сотрудником нового владельца.

В результате возможному правонарушителю грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс.

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