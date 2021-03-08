Бывшая жена главы Amazon вышла замуж за школьного учителя

https://static.news.ru/photo/fe26b7b9-c58b-46c0-a574-bab79aa15cd1_660.jpg Фото: Holger Hollemann/dpa/Global Look Press

Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, являющаяся одной из самых богатых людей мира, снова вышла замуж. Её избранником стал школьный учитель.Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания> соответствующая информация размещена на личной странице Скотт на портале Giving Pledge — ресурсе для обеспеченных людей, занимающихся добровольными пожертвованиями.

Накануне на странице Маккензи появилось обращение учителя естественных наук одной из частных школ Сиэтла (штат Вашингтон) Дэна Джуэтта. Мужчина, в частности, заявил, что для него ранее было непривычно заявлять о готовности отдать в течение жизни большую часть состояния на благотворительность, поскольку он никогда не располагал значительными средствами.

Но теперь, по счастливому стечению обстоятельств, я женат на одной из самых щедрых и добрых людей из тех, кого я знаю, и я присоединяюсь к ее намерению отдать колоссальные финансовые средства на помощь другим, — написал педагог.

В свою очередь, на официальной странице Маккензи Скотт на сайте Amazon где продаются две её авторские книги, сообщается, что она живёт в Сиэтле с четырьмя детьми и мужем Дэном. Также WSJ приводит высказывание Джеффа Безоса, утверждавшего, что «Дэн — отличный парень» и он «очень рад за обоих».

Маккензи Скотт после развода с Бэзосом занимает 22 строчку списка самых богатых людей мира с состоянием свыше $53 миллиарда. После расторжения брака ей достались 4% акций компании Amazon. На тот момент их стоимость составляла $38,3 миллиарда, однако в дальнейшем стоимость акций компании выросла в цене.

Сам Безос с состоянием свыше $170 миллиардов является к настоящему моменту богатейшим человеком в мире по версии Forbes.