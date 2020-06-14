Бывшая советница Джобса заявила, что Facebook торгует «наркотиками»

https://static.news.ru/photo/81c3e8ce-ae4f-11ea-b098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Facebook торгует «наркотиками», которые называются гневом, заявила на панельной сессии, посвящённой технологии General Magic, бывшая советница основателя Apple Стива Джобса Джоанна Хоффман.

Она выразила это мнение в связи с критикой в адрес социальной сети и её главы Марка Цукерберга за отказ удалять посты президента США Дональда Трампа, в которых глава государства писал о возможном подавлении протестов в американских городах с помощью военной силы. Как сказал лидер Штатов, «когда начинается мародёрство — начинается стрельба».

По словам Хоффман, она с уважением относится к достижениям Facebook. Однако некоторые действия и решения руководства компании разрушают человеческие отношения и принципы демократии.

Они торгуют наркотиками, называемыми гневом. Когда я смотрю на деятельность соцсети, то начинаю думать, продиктованы ли те или иные решения невежеством или это следствие чего-то более тёмного, — приводит слова экс-советницы Джобса телеканал CNBC.

Как ранее писал NEWS.ru, 173 учёных обратились с открытым письмом к главе Facebook Марку Цукербергу, который финансировал их деятельность. Они попросили его ужесточить правила социальной сети.