Бывшая помощница Байдена обвинила его в домогательствах

https://static.news.ru/photo/79ffd8d8-7c17-11ea-bedb-fa163e074e61_660.jpg Джозеф Байден Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Экс-помощница Джозефа Байдена, который в настоящее время является наиболее вероятным кандидатом в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии, обвинила его в насильственных действиях сексуального характера и подала заявление в полицию.

Речь идёт о Таре Рид, занимавшей должность помощницы Байдена, когда он был сенатором. По её утверждению, в 1993 году чиновник прикасался к ней без разрешения в здании конгресса. Заявление в полицию Рид подала в американской столице.

А в марте женщина заявила журналистам, что подверглась сексуальному насилию со стороны Байдена. Представители бывшего вице-президента тогда отметили, что обвинения являются безосновательными. Они подчеркнули, что журналистам следует более тщательно проверять утверждения такого рода, передаёт Business Insider.

Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на бушующий коронавирус, президентская кампания в США продолжается. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп перехватывает инициативу у своего главного соперника Джозефа Байдена. Сторонники президента в сенате сигнализируют, что продолжают расследование против сына Байдена — Хантера, а возможное сотрудничество демократа с администрацией в борьбе с COVID-19 может принести демократу больше потерь, чем приобретений.