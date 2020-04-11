Бывшая помощница Байдена обвинила его в домогательствах

Экс-помощница Джозефа Байдена, который в настоящее время является наиболее вероятным кандидатом в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии, обвинила его в насильственных действиях сексуального характера и подала заявление в полицию.
Речь идёт о Таре Рид, занимавшей должность помощницы Байдена, когда он был сенатором. По её утверждению, в 1993 году чиновник прикасался к ней без разрешения в здании конгресса. Заявление в полицию Рид подала в американской столице.
А в марте женщина заявила журналистам, что подверглась сексуальному насилию со стороны Байдена. Представители бывшего вице-президента тогда отметили, что обвинения являются безосновательными. Они подчеркнули, что журналистам следует более тщательно проверять утверждения такого рода,
Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на бушующий коронавирус, президентская кампания в США продолжается. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп перехватывает инициативу у своего главного соперника Джозефа Байдена. Сторонники президента в сенате сигнализируют, что продолжают расследование против сына Байдена — Хантера, а возможное сотрудничество демократа с администрацией в борьбе с COVID-19 может принести демократу больше потерь, чем приобретений.
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