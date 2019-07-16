Осуждённая в США за похищение своего ребёнка россиянка Богдана Осипова может выйти из тюрьмы под трёхлетний надзор в 2023 году. Это следует из данных американского Бюро тюрем.
Выход Осиповой на свободу запланирован на 9 сентября 2023 года, то есть через шесть лет после её ареста, передаёт
Эти предварительные оценки учитывают возможное сокращение семилетнего срока Осиповой за хорошее поведение. Также условием освобождения является то, что россиянка будет добиваться приезда двух своих детей в США.
Как писал News.ru, ранее Брайан Мобли, экс-супруг приговорённой судом США к семи годам заключения Богданы Осиповой, заявил, что предлагает ей совместную опеку над детьми, за вывоз которых её осудили.