https://static.news.ru/photo/96352e08-a7f2-11e9-a2b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: HelpBogdana/vkontakte

Осуждённая в США за похищение своего ребёнка россиянка Богдана Осипова может выйти из тюрьмы под трёхлетний надзор в 2023 году. Это следует из данных американского Бюро тюрем.

Выход Осиповой на свободу запланирован на 9 сентября 2023 года, то есть через шесть лет после её ареста, передаёт РИА Новости .

Эти предварительные оценки учитывают возможное сокращение семилетнего срока Осиповой за хорошее поведение. Также условием освобождения является то, что россиянка будет добиваться приезда двух своих детей в США.

Как писал News.ru, ранее Брайан Мобли, экс-супруг приговорённой судом США к семи годам заключения Богданы Осиповой, заявил, что предлагает ей совместную опеку над детьми, за вывоз которых её осудили.