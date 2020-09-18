ByteDance оспорила запрет TikTok в США

https://static.news.ru/photo/66528542-fa52-11ea-a3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok обратилась в вашингтонский суд с требованием заблокировать решение администрации американского президента Дональда Трампа о запрете приложения на территории США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, компания подала иск вечером 18 сентября. Руководство ByteDance считает, что президент США своими действиями превысил свои полномочия, а запрет TikTok был им инициирован по политическим причинам, а не для предотвращения «необычайной и чрезвычайной угрозы» для страны.

В жалобе отмечается, что решение администрации американского лидера нарушает право на свободу слова и может «уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев». В документе говорится, что власти США «проигнорировали доказательства» выполнения сервисом обязательств по обеспечению защиты персональных данных американских пользователей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что китайские приложения WeChat и TikTok будут официально запрещены на территории США с 20 сентября, Apple и Google удалят их со своих площадок. Соответствующий указ 18 сентября будет издан Министерством торговли США.