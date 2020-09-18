ByteDance оспорила запрет TikTok в США

Китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok обратилась в вашингтонский суд с требованием заблокировать решение администрации американского президента Дональда Трампа о запрете приложения на территории США.
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В жалобе отмечается, что решение администрации американского лидера нарушает право на свободу слова и может «уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев». В документе говорится, что власти США «проигнорировали доказательства» выполнения сервисом обязательств по обеспечению защиты персональных данных американских пользователей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что китайские приложения WeChat и TikTok будут официально запрещены на территории США с 20 сентября, Apple и Google удалят их со своих площадок. Соответствующий указ 18 сентября будет издан Министерством торговли США.
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