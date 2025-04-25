«Были бы безумцами»: в США озвучили важный нюанс плана Трампа по Украине RS: Украина и Европа не могут отказаться от плана Трампа по урегулированию

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Дональд Трамп

Украина и лидеры стран Европы не могут сказать «нет» плану президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта, написал британский политолог Анатоль Ливен в статье для американского журнала Responsible Statecraft. По его мнению, они должны быть безумцами, чтобы отказаться от предложения политика.

Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли этот план наотрез, как предполагают первоначальные заявления, — убежден Ливен.

Эксперт добавил, что отказ Украины от плана Трампа не повлияет на ход конфликта. При этом он уверен, что Киев никогда не дождется вступления в НАТО и возвращения утраченных территорий. Кроме того, украинским властям не стоит отказываться от условий Трампа из-за перспективы прекращения помощи со стороны США.

Трамп не намерен предоставлять такую гарантию, которая была бы равносильна членству Украины в НАТО под другим названием. Ключевые европейские правительства, включая Польшу, также заявили, что не будут участвовать ни в каких таких операциях, — заключил Ливен.

Ранее авторы немецкой газеты Berliner Zeitung предположили, что предложение Трампа о признании Крыма за Россией может расколоть НАТО. По их мнению, Североатлантическому альянсу предстоит настоящее испытание на прочность. Журналисты добавили, что на предстоящем саммите НАТО страны должны обсудить расходы на оборону, однако не исключено, что совещания станут ареной открытого спора по Украине.