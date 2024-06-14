«Был жестким»: Трамп рассказал об «очень хороших» отношениях с Путиным Трамп назвал свои отношения с Путиным очень хорошими

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Бывший американский лидер в интервью YouTube-каналу Impaulsive признался, что бывал «довольно жестким».

При этом он, по его словам, уважал председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп добавил, что ему всегда лучше удавалось ладить с людьми с твердым характером.

Я думаю, они очень хорошие. Хотя я и был довольно жестким <...> Забавно, что мне гораздо проще выстраивать отношения с сильными [людьми], чем со слабыми, — сказал Трамп в ответ на просьбу охарактеризовать свои отношения с Путиным.

Ранее Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге подчеркнул, что считает нелепыми обвинения в адрес бывшего хозяина Белого дома. Глава государства выразил мнение, что гонения на Трампа осуществляются в рамках внутриполитической борьбы в стране, поскольку его уже обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу РФ. Подобную риторику Путин назвал «полной чушью и бредом».

Также Трампа возмутило появление российских военных кораблей у берегов Кубы. Это просто немыслимо, сказал он после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами. Вашингтон, подытожил он, «не хочет их там видеть».