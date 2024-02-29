Бушующий в Техасе природный пожар перекинулся на Оклахому

Масштабный природный пожар Smokehouse Creek, разгоревшийся в штате Техас, перекинулся на часть граничащей с ним Оклахомы, сообщает CNN. По данным телеканала, американские власти начали эвакуацию местных жителей.

По состоянию на полдень среды огонь уничтожил почти 31,6 тыс. акров (около 13 тыс. га) в Оклахоме. Также сгорели несколько домов. Пожар начался в понедельник, 26 февраля, возгорание стало вторым по величине в истории Техаса, его площадь достигла 344 тысяч. В 60 округах штата объявлено чрезвычайное положение, по данным телеканала, сдержать распространение пламени удалось пока только на 3% территории.

Ранее президент Чили Борич Фонт сообщил, что число погибших в результате многочисленных лесных пожаров в центральной части Чили достигло 51. По его словам, борьбу с пожарами также усложнили погодные условия. Отмечается, что огонь распространился на площади более 40 тысяч гектар и достиг промышленных секторов. Несколько взрывов было зафиксировано на химических складах и лакокрасочных фабриках, из-за чего образовалось ядовитое черное облако.

После этого российский лидер России Владимир Путин выразил соболезнования чилийскому коллеге в связи с последствиями разрушительных лесных пожаров. Глава РФ также передал слова поддержки родным и близким погибших.