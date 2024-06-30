«Буду высказывать»: Маск осадил сторонника Украины Маск объяснил проукраинскому пользователю принцип свободы слова

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск иронично прокомментировал в соцсети X пост, посвященный провалу президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой Штатов Дональдом Трампом. В ответ один из пользователей, симпатизирующий Украине, обвинил его в предвзятости. На это предприниматель напомнил ему смысл такого термина, как свобода слова.

Платформа (X. — NEWS.ru.) нейтральна, но я буду высказывать любое мнение, которое у меня есть. В этом весь смысл свободы слова! — заявил Маск.

Ранее Маск объявил, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии, уверен он. Дебаты прошли в ночь на пятницу, 28 июня и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания.

Позднее Маск констатировал, что Соединенными Штатами на данный момент фактически никто не управляет. Так миллиардер отреагировал на вопрос экс-кандидата на пост американского лидера Вивека Рамасвами о роли главы Белого дома в правительстве.

До этого Маск признал, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет, и это его пугает. Так он ответил на пост миллиардера Дэвида Сакса об одобрении палатой представителей Конгресса США нового пакета военной помощи Украине.