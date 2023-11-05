«Будто мы дети»: Трамп рассказал об отношении Китая к США из-за Байдена Трамп: из-за Байдена Китай и другие страны ведут себя с США как с малыми детьми

Фото: Jeenah Moon/XinHua/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший американский президент Дональд Трамп на митинге со сторонниками в штате Флорида заявил, что из-за неудачной политики администрации Белого дома во главе с Джо Байденом КНР и другие страны разговаривают и ведут себя с чиновниками из Вашингтона как с маленькими детьми, передает ТАСС. Политик отметил, что недавно встречался с шестилетними детьми и они, по его мнению, оказались намного умнее нынешнего американского президента.

Когда я был президентом, они (Китай, Россия — NEWS.ru) уважали нашу страну <...>, мы были в безопасности и никто не разговаривал с нами так <...>. Я имею в виду, что Китай разговаривает с нами, как будто мы дети <...>, но посмотрите на наших лидеров <...>. Я недавно встретил детей намного умнее, а им около шести лет. Они намного умнее, чем Байден, — подчеркнул Трамп.

По его словам, нынешние сотрудники Белого дома превращают США в банановую республику, уголовно преследуя политических оппонентов. Байдена Трамп снова назвал худшим президентом в истории страны, неспособным устоять на ногах на официальных мероприятиях и падающим на трапе самолета.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. И Трамп, и Байден намерены участвовать в них.

Ранее британский журналист Тим Стэнли выразил мнение, что американские политики похожи на шайку клоунов, ведущих США к краху. Он считает, что доказательствами этого являются «маразм» президента Байдена и судебные разбирательства над Трампом.