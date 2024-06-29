«Будут ждать вечно»: в США разбили мечты Украины о НАТО Newsweek: Украина будет вечно ждать членства в НАТО

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

НАТО не примет Украину в свои ряды, несмотря на все обещания, заявил обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис. По его словам, члены Альянса не хотят видеть страну в Блоке вне зависимости от формальных заявлений об «открытых дверях».

Несмотря на все формальные заявления о том, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что Альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды. <...> Украина давно ждет членства в НАТО. Она будет продолжать ждать, вероятно, вечно, независимо от того, какие сладкие слова западные лидеры шепчут на ухо Зеленскому, — заявил Депетрис.

Вместе с тем журналист отметил, что Альянс готов передавать Украине оружие и финансовые средства для борьбы с Россией. По его словам, НАТО считает Москву своим основным противником, однако в открытое противостояние блок вступать не планирует.

Ранее стало известно, что финансовая помощь Украине со стороны союзников достигла минимума с начала спецоперации. На данный момент инвестиции в бюджет государства составляют €1,9 млрд. При этом ранее на Украину поступало по €2,9 млрд ежемесячно.