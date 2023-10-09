В США рассказали, как Украина может подставить Байдена Журналист Никсон: США не стоит передавать Украине $100 млрд

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Джо Байден

Если Конгресс США одобрит предложенный Белым домом новый пакет помощи Украине на $100 млрд, президент Джо Байден окажется в неприятной ситуации, заявил американский журналист Гарланд Никсон в интервью YouTube-каналу George Galloway. По его мнению, ситуация на Украине близка к краху.

Если они (Конгресс США. — NEWS.ru) одобрят помощь на сто миллиардов долларов, а потом Украина рухнет, у Джо Байдена будут серьезные проблемы. <...> Украина близка к краху, поэтому лучше этого не делать, — заявил Никсон.

Палата представителей США 1 октября поддержала проект финансирования правительства сроком на 45 дней, предложенный Республиканской партией. Документ не включает помощь Украине. Байден настаивал на том, что США ни при каких обстоятельствах не могут позволить себе прекратить оказание помощи Украине.

Ранее замруководителя Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отметил, что ситуация на Украине стала утомлять Запад. По его мнению, именно с этим связано решение американских властей заморозить военную поддержку на полтора месяца. Ходаковский добавил, что это очень больно для Киева и грозит ВСУ большими проблемами.