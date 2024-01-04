«Будет хуже»: в США оценили условия заключения мира для Киева RS: Украина будет вынуждена заключить мир на условиях России

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Киеву придется принять все условия Москвы для достижения мира, заявил директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft. По его словам, Украина испытывает дефицит бойцов и вооружений, в то время как Россия наращивает свою военную мощь.

Военный и экономический баланс в конфликте сильно сместился против Украины, и очень трудно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. <…> Если мы будем ждать и дальше, условия, которые мы получим в будущем, скорее всего, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада, — сообщил Ливен.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва всегда была открыта для диалога с Украиной, однако Киев публично вышел из обсуждения мирных инициатив и ввел запрет на переговоры. Лавров подчеркнул, что отмена данного указа Зеленского могла бы стать первым шагом для возобновления диалога.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо пересмотреть свое решение об отказе от переговоров. По его словам, Киев и Москва должны собраться без посредников и довести до финальной стадии решения, предложенные ранее в Стамбуле. Все это будет своеобразным дипломатическим маневром, считает эксперт, поэтому не будет рассматриваться как уступка.