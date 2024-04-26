«Будем честны»: Столтенберг напомнил о траншах, которые НАТО не дали Киеву Столтенберг: страны НАТО должны признать, что уже давно не помогали Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал признать, что страны НАТО не предоставили Украине обещанные транши, заявил на мероприятии некоммерческой организации «Атлантический мост» в Германии. Он отметил, что пора стать честными по этому вопросу.

Давайте будем честны, в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, — отметил он.

Ранее Столтенберг подтвердил позицию блока о приеме Украины в Альянс. На заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе он признал, что не знает, когда это случится, однако точно рано или поздно произойдет. Генсек НАТО также выразил готовность Альянса взять координацию военных поставок Украине на себя. Сейчас их координируют США. Политик заявил о необходимости обеспечить «надежную и предсказуемую помощь» в течение всего конфликта.

До этого издание Politico информировало, что НАТО планирует взять на себя оперативные обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением. Данное решение могут принять из-за вероятного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа. Таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен, резюмируют аналитики. По их мнению, даже перестановки власти в странах ЕС и США не окажут влияния на Киев.