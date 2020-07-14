Бубонную чуму обнаружили у белок в Колорадо

В американском штата Колорадо у белки выявили бубонную чуму. Опасное инфекционное заболевание подтвердилось положительным тестом.
Заражённый грызун был пойман в городе Моррисон. Для округа это первый подобный случай,
В природе основными источниками инфекции — чумной палочки — являются в сурки, суслики, белки и крысы, а её переносчиками выступают блохи. Люди заражаются чумой от блох или от своих питомцев. При этом собаки сами к инфекции не восприимчивы, но могут быть её переносчиками, а кошки могут заразиться и умереть. Взрослый человек может умереть спустя сутки после заражения при отсутствии медицинской помощи.
Накануне сообщалось, что в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая был объявлен режим повышенной эпидемической опасности в связи с угрозой возникновения локальных вспышек чумы. Один человек был госпитализирован. Этот район граничит с Монголией, где ранее были подтверждены несколько случаев заражения.
NEWS.ru писал о первом случае смерти в Монголии от бубонной чумы. Там умер 15-летний подросток, который вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана — млекопитающего рода сурков Инцидент произошёл в провинции Говь-Алтай на юго-западе страны. Юноша умер по пути в больницу.
Всего в мире с 2010 по 2015 год бубонной чумой заразились 3248 человек, умерли 584.
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