Брюса Уиллиса выставили из аптеки за отказ надеть маску

https://static.news.ru/photo/458acf38-557c-11eb-b934-fa163e074e61_660.jpg Брюс Уиллис Фото: AdMedia/Global Look Press

Голливудского актёра Брюса Уиллиса выдворили из аптеки в Лос-Анджелесе. Причиной столь радикальных мер стал его отказ надеть защитную маску. На фоне пандемии коронавируса повод отказать в обслуживании существенный.

65-летний артист, в силу возраста находящийся в группе повышенного риска, появился без средства индивидуальной защиты в аптеке сети Rite Aid. По словам очевидцев, на шее у него при этом была бандана, которую Уиллис вполне мог бы натянуть на лицо и использовать в качестве альтернативы. Дальше всё зависело бы от степени принципиальности сотрудников торговой точки.

Однако звезда кино даже этого делать не стал, сообщает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ. Тогда работник аптеки попросил артиста удалиться. Уиллис покинул аптеку без покупок, а на выходе его сняли папарацци, благодаря которым история и получила огласку.

Впоследствии актёр был вынужден оправдываться. Он признал, что повёл себя некорректно, допустив ошибку в суждениях. Кроме того, Уиллис призвал людей соблюдать меры безопасности и непременно носить маски.

Ранее NEWS.ru писал, что в московском аэропорту Шереметьево на полчаса были вынуждены задержать самолёт из-за нежелания одного из пассажиров надевать маску.