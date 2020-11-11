Бритни Спирс не смогла добиться лишения отца контроля над её имуществом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Верховный суда Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение певицы Бритни Спирс об отстранении её отца от единоличного опекунства над ней.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. По её данным, 38-летняя исполнительница на протяжении 12 лет находится под опекой своего отца Джейми Спирс из-за опасений, касательно её психического здоровья.

В ходе заседания суда адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Ингхэм заявил, что певица «боится своего отца» и не хочет возвращаться на сцену, пока тот отвечает за ее карьеру. Кроме того, между отцом и дочерью не сложилось «прочных рабочих отношений». В свою очередь, представитель Джейми Спирс отметил, что Бритни сама перестала общаться с отцом по рекомендации своего адвоката.

Певица обратилась в суд в августе 2020 года с просьбой лишить отца опекунства и вместо него назначить опекуном её менеджера Джоди Монтгомери, которая заменяла Джейми в течение года из-за его проблем со здоровьем. На сегодняшний день состояние Бритни Спирс оценивается примерно в $60 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, упрощающее опекунам и попечителям получение пособий. С 2021 года их оформление станет возможным через портал госуслуг.