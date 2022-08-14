Британского писателя Салмана Рушди сняли с ИВЛ

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Салман Рушди

Британский писатель Салман Рушди, на которого было совершено покушение, снят с аппарата ИВЛ и может разговаривать. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли, который говорит, что тот даже шутит.

Других подробностей о состоянии писателя не приводится. Неизвестный набросился на Рушди с ножом 12 августа, когда писатель собирался выступать с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Полиция установила личность покушавшегося, им оказался 24-летний Хади Матар, проживающий в штате Нью-Джерси.

В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву покарать Рушди за богохульство. Причиной стал роман писателя «Сатанинские стихи», который вызвал гневную реакцию мусульман, увидевших в произведении оскорбление пророка Мухаммеда.

Ранее сообщалось, что Хади Матар, напавший на Салмана Рушди, симпатизирует шиитскому течению ислама и деятельности элитной части ВС Ирана Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Это было установлено в ходе проверки аккаунтов Матара в соцсетях.