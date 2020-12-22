Британский штамм коронавируса добрался до США

https://static.news.ru/photo/dad5a808-4472-11eb-b4ea-fa163e074e61_660.jpg Энтони Фаучи Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключил, что новый, британский штамм коронавируса уже проник в США. В этом уверены и специалисты американских Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний.

Вирус мутирует везде, и велика вероятность, что если в США начнут искать британскую разновидность, то её быстро найдут, — заявил в эфире ABC News Фаучи.

По его словам, пока этот штамм в Америке явно не превалирует, как в Великобритании.

Специалисты Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний к данному моменту секвенировали только 51 тыс. случаев заражения коронавирусом из более чем 17 млн. Поэтому они считают, что новый штамм COVID-19 вполне уже мог «незаметно распространиться в Соединённых Штатах».

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России на данный момент не обнаружено нового, британского штамма коронавируса. При этом она отметила, что мутации, обнаруженные в королевстве, не являются чем-то необычным или же неожиданным.

За последние несколько дней около 50 стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией. Большинство из них приостановили и приём рейсов. Указанные меры связаны с тем, что британские учёные обнаружили в стране новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас он доминирует в британской столице.