Британский принц стал гражданином США AP: британский принц Гарри стал резидентом США

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, сын короля Чарльза III и пятый в очереди на британский престол, официально подтвердил, что стал резидентом США, сообщает Associated Press (AP). По данным издания, туристическая компания, которую он контролирует, на этой неделе подала документы, информирующие британские власти о том, что он переехал и теперь «обычно проживает» в Соединенных Штатах.

AP обращает внимание, что официальное признание сделано спустя четыре года после того, как Гарри и его жена Меган, герцогиня Сассекская, «сбежали» на виллу в Южной Калифорнии. Это подчеркивает растущее отчуждение принца от Британии после того, как он с женой отказались от королевских обязанностей и заключили выгодные сделки со СМИ в США. С тех пор Гарри неоднократно критиковал королевскую семью, в том числе обвинения в неосознанном расизме.

Ранее сообщалось, что в качестве даты начала своего официального проживания в США принц Гарри выбрал день, когда он и Меган покинули коттедж Фрогмор. Пара вывезла последние вещи из дворца в Виндзоре 29 июня прошлого года. Королевские эксперты заявили, что принц был «глубоко ранен» приказом отца покинуть коттедж, который был его свадебным подарком от королевы Елизаветы.